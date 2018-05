La madre de Melissa, entra en shock y tiene que abandonar el plató de 'Supervivientes'

La octava gala de 'Supervivientes' estuvo llena de emociones para la madre de Melissa. Su hija era la cuarta expulsada del concurso y en la última conexión que hacía el programa con Honduras María, madres de la concursante, podía hablar con su hija la superviviente directamente. Todo fueron muestras de cariño sentimientos a flor de piel y al terminar la conexión, María entraba en shock y tenía que abandonar el plató.



El público decidía que Melissa tuviera que regresar a Madrid al no salvarla en las votaciones. La superviviente era separada de sus compañeros hasta que Jorge Javier Vázquez conectaba con ella para que esta pudiese hablar con su madre. María, la madre de la concursante, comenzaba a ponerse muy nerviosa al ver que su hija no paraba de llorar. "Es que no puedo...", decía refiriéndose a lo duro que era para ella ver así a su pequeña. Aunque ambas se dijeron que todo estaba bien y que estaban deseando verse, lo cierto es que una vez terminada la conexión, Melissa se daba la vuelta a cámara, rota de dolor llorando desconsoladamente, según recoge Exclusiva Digital.



Jorge Javier le pregunto a María si se encontraba bien ya que estaba viendo como le temblaban las manos y sin poder articular palabra por exceso de emoción que estaba sintiendo en esos momentos. Jorge no dudó en levantarla y ayudado por otros tres familiares de concursantes saco a la madre de Melissa del plató saliese para que pudiera ser atendida correctamente.



Pasado un corto periodo de tiempo la madre de Melissa volvía a plató en aparente buen estado de salud.