Sofía Suescum, el desprecio y la ofensa como estrategia para ganar 'Supervivientes'

Sofia Suecum, esa joven que como mayor valor añadido en su vida cuenta con haber ganado la 16ª edición de 'Gran Hermano', lo que parece que hacer sentirla como un ser excepcional y por encima de todo el mundo, continua con su día a día en 'Supervivientes' faltando y haciendo comentarios despectivos y humillantes hacia todos los concursantes y otros personas que no se encuentran en Honduras.



Tras haber puesto de fea para arriba a Chabelita Pantoja, haber puesto a parir por activa y por pasiva a su ex novia Hugo Paz, criticado a Romina Malaspina, insultado y faltado a Francisco...etc, etc, ayer le tocaba el turno de hablar despectivamente sobre la vida sexual de María Jesús Ruiz y juzgar el motivo por el que la ex MIss España es famosa, según recoge JLM en Exclusiva Digital.



"No puede hablar con tanta seguridad y con tanta prepotencia teniendo el currículo que tiene. Es conocida por acostarse con un señor que si lo ves tía... (hablaba a Melissa), si lo ves dices 'Oh My God'"

comentaba Suescum mientras ponía esa cara de asco que la caracteriza.

Pero la cosa no quedaba ahí porque añadía

"No tiene ni puta idea de belleza porque que me explique con el hombre que se metía en la cama cada noche por tener también protagonismo. Envidiosa, rabiosa, anda qué..."



Una conversación que terminada diciendo:

"Qué le vio a ese hombre que tan despreciable dice que es porque es que te tienen que dar ganas de vomitar el irte a dormir y acostarse con ese hombre. Yo creo que te tienes que ir al retrete a echar todo el vómito para meterte en la cama con él y con alguna pastilla para dormirte"



Sin duda Sofia es la concursante más polémica y conflictiva de esta edición y parece olvidarse de Maite Galdeano, su ordinaria y chabacana madre, una individua que también participó en la misma edición de 'Gran Hermano' y que sus comentarios, tanto dentro de la casa como en posteriores entrevistas en los platós de Telecinco, provocan la vergüenza ajena de cualquiera por lo zafios y sucios que son, conviertiendo los programas que pisa en cloacas inmundas.