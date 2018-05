Las redes sociales destrozan a María Patiño por su comentario sobre José María Íñigo

Las redes Sociales se han convertido en el gran vigía e inquisidor de todo el mundo. Nada ni nadie pasa desapercibido a sus ojos que enseguida plasman los usuarios con comentarios de todo tipo en Twitter o Facebook, principalmente.



Este sábado la noticia más destacada, aunque muy triste, era el fallecimiento de Jose María Íñigo, un referente en el mundo de la televisión que marcó escuela por su facilidad y naturalidad para hacer directos.



Gente de la televisión, periodistas, famosos y personas anónimas daban sus condolencias y muestras de cariño y respeto en Twitter al periodista fallecido y entre estas personas se encontraba María Patiño, quien se apuntaba a un carro que quizá no le correspondía, rizando el rizo en su tuit sobre la muerte de Íñigo, algo que no le perdonaron los tuiteros, según recoge Exclusiva Digital.

"Siempre agradecida por las oportunidades q me da mi profesión, conocer a maestros como José María Íñigo"

Decía la colaboradora de 'Sálvame', quien nunca ha trabajado ni se le ha conocido relación profesional alguna con el periodista de Bilbao desaparecido este sábado.

Siempre agradecida por las oportunidades q me da mi profesión, conocer a maestros como Jose María Ìñigo.

Tras este comentario le cayeron palos desde todos los sitios y de todas formas, de los que tan solo hemos recogido una pequeña muestra. Parece que la presentadora de ‘Socialité' levanta pasiones pero no de las deseadas.

Tu profesión vienes demostrandola desde q llegaste a tele 5 pero hoy has puesto la guinda a tu profesión de lameculos. Ni nombraste a Iñigo y tu gran problema era "no creer a una persona enferma".

Pues se ve que no pones atención en las clases porque no se te nota nada lo que has aprendido a lo largo de tu vida es más cada vez estás peor