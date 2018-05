Maite Galdeano sobre su hija Sofía Suescum: "Está dando clases de moralidad a todos"

Este sábado, en el 'Deluxe', Dulce (niñera de Chabelita Pantoja), Paz Guerra (madre de Alejandro Albalá) y Maite Galdeano (madre de Sofía) se veían las caras aunque Maite intervenía desde Pamplona. "La elegida de Dios", la que fuera concursante de la 16ª edición de 'Gran Hermano', defiende a su hija y el concurso que está haciendo en ‘Supervivientes' y tiene respuestas, que nadie comparte, para todo y no se achanta ante las críticas.

"Sofía está haciendo su concurso sola y lo único que hace es acicalar las aguas cuando hace falta, dar clases de moralidad que me encanta, es una buena superviviente" afirmaba Galdeano.

Belen Ro respondía a Maite: "A ver Maite, Sofia no está haciendo el concurso sola porque sola no sabe hacer nada sin machacar a otra persona, y si es un hombre mejor. Sofia ha buscado el conflicto por el conflicto"



La pasión de madre de Maite le hacia decir: "Es la estrella de todo el reality. Da los mejores vídeos, dar clases de moralidad, ir a por leña..."



"Hay cosas que no se pueden defender y son las formas" le decía Antonio Rosi



Así se mantuvo la conversación con argumentos a favor de Sofia por parte de su madre, que ningún colaborador admitía, y contestación en tono contrario que Maite rebatía sin ningún tipo de lógica.