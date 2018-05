María Lapiedra paga 50 euros a su exmarido Mark cada vez que quiere verse a solas con Gustavo

En el culebrón televisado de la relación extramatrimonial entre Gustavo González y Maria Lapiedra, que ya va camino de siete meses, hemos visto casi de todo. Declaraciones de todo tipo por parte de tres de los implicados (la ex mujer del colaborador de 'Sálvame' se ha mantenido en un discreto segundo plano sin hacer ningún tipo de declaración), polígrafos al trío protagonista, participación de Lapiedra en Supervivientes con renuncia a su permanencia como concursantes, etc,etc

Pero lo que nunca hubiéramos imaginado escuchar, o tal vez si conociendo al personal, fue lo que dijo este fin de semana la ex actriz porno en 'Sábado Deluxe'

Lapiedra aseguró que Mark, su marido o ex marido que a estas alturas no sabemos cuál es su situación, no quiere trabajar, que se pasea por su casa cada vez que le da la gana, que come de su nevera y que hasta tiene que pagarle 50 euros para que se vaya y desaparezca cuando quiere estar a solas con Gustavo, cuenta Exclusiva Digital.

Además Lapiedra comentó que el divorcio se va a alargar más de lo esperado, por lo que tendremos culebrón casi seguro hasta el turrón, por lo menos