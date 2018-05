Brutal enfrentamiento con amenazas entre Lydia Lozano y el novio de María Jesús Ruiz

Dentro de los continuos enfrentamientos que tiene Sofía Suescum con sus compañeros de concurso en 'Supervivientes', María Jesús Ruiz es uno de los objetivos de la ex ganadora de 'Gran Hermano 16'.

Sofía sacaba a la luz temas personales de la ex MIss España sobre su vida cuando estuvo casada con Gil Salgado, algo que molestaba de sobremanera a Julio Ruz, actual pareja de la jienense,

Así, en un debate abierto sobre la exposición de la vida privada de Mª Jesús Ruiz, Julio ha terminado enfrentándose a Lydia Lozano sacando a relucir, entre amenazas, una misteriosa conversación que ambos mantuvieron durante una cena

Sandra Barneda: "A mi me parece un poco de hipocresía que te puedas sentar en un plató y decir barbaridades bajo cheque y que no pase nada y que luego recojan aquello mismo que la protagonista ha dicho y le parezca mal"

"Si me escuchas mi argumentación esa parte yo creo que no le afecta, lo que le afecta es lo anterior, la otra parte" dijo Julio

Lydia Lozano, con sus habituales gritos de exaltada afirmaba "Aquí yo he entrevistado a tu mujer y te ha puesto a ti 'pingando' y ha dicho lo peor que se puede decir. Dijo cosas muy feas de tí"

Julio: "Eso no es cierto. De que hablamos de mi o de la otra persona"

Lydia: "Noooo, es que ha hablado mal de los dos ¡'hijo mío!"

Julio: "Mira Lydia no me saques por donde no tienes que salir que la cena que tuvimos va a dar mucha tralla"

Lydia: "Oye, oye ¿cómo, cómo?"

Julio: "Tú fuiste quien sacó ese tema esa noche, así que vamos a dejarlo

Lydia: "¿Esto de que va a dar mucha tralla...? Primero no cenamos, te sentaste en mi mesa, con mis amigos.."

Julio: "Cuando tú viniste a la mía a decir "ahora os pasáis y tomáis una copita"

Lydia: "Pero que mangante eres. ¿Qué quieres, otro talón? Esto es alucinante?"

Julio; "¿Qué talón?"

Así continuaron durante minutos con reproches echándose en cara cosas según recoge Exclusiva Digital.