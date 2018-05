Las redes sociales se rebelan contra Sofía Suescun por sus continuas humillaciones

Una cosa es ser 'animal de reality', algo que Sofía Suecun no nos cabe duda que es, y otra muy distinta es ser y comportarse como un auténtico animal, algo que a tenor de lo que vemos en su comportamiento, Sofia también lo es.



Pero el debate en la calle, las redes y los medios es 'si todo vale' en 'Supervivientes, o mejor dicho 'si todo vale para Sofia', algo que 'la dirección del programa de supervivencia y convivencia de Telecinco parece asumir como que si tras no haber llamado la atención a la concursante navarra por sus continuos comentarios humillantes, faltones y fuera de lugar a sus compañeros y ausentes del concurso.



La ganadora de 'gran Hermano 16', que parece que es el valor añadido con el que cuenta Sofia, ha criticado la vida sexual de María Jesús Ruiz, a su ex Hugo Paz le ha puesto a caer de un burro, desde gilipollas a muerto de hambre le ha llegado a llamar, a Francisco le ha criticado, llamado viejo, de Alberto Isla ha comentado que no está enamorado de Chabelita Pantoja que solo le interesa para figurar, y de paso afirmar lo "fea" que es la hija de Isabel Pantoja, así de todos, hasta de Logan que aún estando callado el asturiano, tiene también frases contra él, publica Exclusiva Digital.



En las redes sociales se preguntan si Saray Montoya fue expulsada por mala conducta ¿Por que Sofía sigue participando?

Creemos que empieza a ser hora que el programa tenga en cuenta el sentir popular y de los medios y tome algún tipo de medida que haga bajar el pistón a Sofia Suescun. Generará audiencia pero que luego no nos vengan con 12 meses 12 causas contra el buyilling..

.