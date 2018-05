Ana Rosa corta en seco al hermano de Francisco por llamar cagón al cantante

Juan Ramón, el hermano de Francisco, entraba en un dúplex directo esta mañana en 'El Programa de AR' donde era entrevistado por Ana Rosa Quintana y donde desde el otro lado de la cámara ponía en evidencia criticando al cantante

"Demuestra que es literalmente un cagón y literalmente es un tío cobarde y lo demuestra en la vida real" afirmaba el hermano de Francisco sobre el cantante, según recoge Exclusiva Digital.



En ese momento Ana Rosa Quintana le interrumpía diciendo: "Disculpa un momento juan Ramon, ¿me oyes?, yo solo tengo que decirte una cosa y no te voy a decir nada más, no se si me escuchas. Que feo es lo que haces. Que feo es entre hermanos y cuando Francisco está en la isla. y no tengo nada más que hablar contigo. Que te lo pase mi compañera yo ya no te lo voy a repetir más".