La "rastrera" encerrona de 'Sálvame' a Roi, ex concursante de 'O.T.'

Roi Méndez, concursante de la última edición de 'Operación' Triunfo', acompañaba este martes a su novia Crislo a 'Sálvame' ya que la joven concursa en Factor X e iba a interpretar una canción en el programa de las tardes de Telecinco.

Pero Roi se olvidó que no estaba en TVE y Carlota Corredera le hizo una encerrona en directo que provocó un enorme enfado al triunfito quien desataba toda su ira y malestar en las redes sociales contra el programa de La Fábrica de la Tele.

Sin venir a cuento, Corredera decía a Crislo ser "muy fan" de su chico y pedía que se lo presentara. Así las cosas Carlota pedía a Roi un beso dirigiendo el objetivo de la cámara atención hacía él, que se encontraba en un sofa en el interior del plató. "Esto es lo que se conoce como un atraco", decía ella haciéndose la graciosa entre risas, recoge Exclusiva Digital.

El cantante gallego no daba crédito ante lo que estaba sucediendo. "¿Cómo estás?", preguntaba la ex presentadora del defenestrado 'Cámbiame' a lo que Roi respondía con gesto molesto: "Bien aquí, acompañando a Cris". Después, la presentadora pidió a Roi que hiciera un alegato de por qué tenía que ganar su pareja: "Porque es una artista completa y mejor persona", decía.

Lo que he vivido hoy me parece rastrero y de muy mal gusto.

Estas cosas se avisan y como comprenderéis no me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mis compañeros.

Simplemente iba a acompañar a mi novia — Roi Méndez (@Roi_ot2017) 8 de mayo de 2018

Pasados unos minutos Roi estallaba en Twitter:

"Nadie me saludó estando allí, incluso me preguntaron si era bailarín. Después de sacarme sin permiso me mandan firmar los derechos de imagen...", concluyó muy enfadado dejando claro que en "ningún momento" se ha querido meter con Telecinco, por si acaso.