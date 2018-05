Belén Esteban a Kiko Matamoros: “Sé que no me tragas y si vuelves no te voy a dar ni media”

Belén Esteban respondía este miércoles desde 'Sálvame' a Kiko Matamoros tras ver un vídeo en el que el ex colaborador del programa atacaba a la de San Blas con palabras muy duras.

Un video que estaba relacionado en parte con la victoria judicial de la madre de Andrea Janeiro sobre su ex representante Toño Sanchis.

La que se hizo famosa por tener una hija con el torero Jesulín de Ubrique contestaba así mirando a cámara, según transcribe Exclusiva Digital:

"Yo sé, de verdad, no me vas a alterar, no me vas a decir...Te voy a ir aclarando punto po punto. Mira la diferencia, yo es verdad que he contado mi vida pero ni mi madre la ha contado, ni mi novio y te recuerdo que mi hija ha mandado comunicado. La diferencia es que tu mujer se ha venido aquí a hablar de su vida como he hecho yo mil veces, entonces tengo que hablar, y también tus hijos,. Tu dices que no ha habido tres juicios, bueno como lo queramos llamar, juicio, vista...yo he ganado los tres. Como tú los quieras llamar pero los ha ganado Belén Esteban. El señor Jorge Javier Vázquez, aquí presente, y si miento me gustaría que me lo dijeras, yo no he llegado a ningún acuerdo con Hacienda, yo he pagado toda mi deuda con Hacienda. Jorge el documento que tú viste con Hacienda ¿qué decía? como persona física o empresa ¿Debía algo a Hacienda?"

Jorge Javier: No

Belén: "Gracias, entonces yo se que a ti te gusta sembrar la duda. Por cierto tú dices que el regaeton es de ordinarios, pues yo he coincidido contigo en locales que ponían regaeton. Por qué no te vas a Viena a un concierto de música, tanto que te gusta. Y por cierto en mi fiesta va a haber, house, música disco, rumbas y regaeton y voy a bailar el 'papichulo', totalmente, y te digo lo último, yo se que a tí te ha jorobado que ganara porque ha ganado la verdad. No voy a entrar en más guerras contigo, yo se que tú a mí no me tragas, lo sé y si vienes como defensor estaré, pero no te voy a dar ni media, porque es lo que quieres. Solamente te digo que la vida te vaya bien".

Es curioso lo frágil de memoria que son los colaboradores de 'Sálvame'. Belén parece que se olvida cuando su ahora enemigo declaró falsedades en un juicio para dejar bien la imagen de la de San Blas a costa de destruir a una profesional del periodismo. Pero al final resulta entretenido ver como las bestias se devoran entre si.