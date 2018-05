La triunfitas Aitana y Ana Guerra se visten de amarillo para ir a TV3

Parece que la última edición de 'Operación Triunfo' ha dado cobijo a un buen número de concursantes con ideas claramente en favor de la independencia de Cataluña. Ahí tenemos a Alfred, representante de Eurovisión, que continuamente da muestras de ello aunque lo niegue en entrevistas que no sean dentro del ámbito catalán y a Aitana Ocaña, que ya el pasado mes de febrero se vio envuelta en una polémica por lucir un jersey amarillo en un acto público celebrado en su pueblo Sant Climent del Llobregat (Barcelona), recoge Exclusiva Digital.

Aitana argumentó aseguró que ese día se había puesto la ropa que había encontrado.

"Resulta que ahora tengo que mirar hasta qué ropa llevo para no ofender a nadie ¿En serio no me puedo vestir ahora del color que quiera por ser una persona pública?"