Terelu Campos se harta del protagonismo del 'musculitos' Rafa Mora

Si es difícil para muchos espectadores ver y aguantar a muchos de los colaboradores de 'Sálvame', imaginamos que a ellos les debe suceder tres cuartas partes de lo mismo, de ahí que surjan continúas broncas todos los días que provienen de diferencias y rencillas que mantienen dentro y fuera del plató.

Este jueves Rafa Mora, ilustre académico de 'Sálvame', interrumpía contínuamente a Terelu Campos mientras esta hablaba lo que hacía de detonante para que saltara la chispa cogiéndose un gran rebote la hija de Maria Teresa Campos, recoge JLM en Exclusiva Digital.

Pero como decíamos anteriormente los colaboradores de 'Sálvame' arrastran múltiples piques que, con el tiempo, se han convertido en las rencillas que afloran diariamente y es que Rafa acusa a quien fuera novia de Pipi Estrada de hasta de retirarle el saludo y no mirarle a la cara, algo que Terelu niega: "que se quede con el protagonismo"

El pique por el turno de palabra es todo un clásico en ‘Sálvame', por aquello de que quieren mantener la silla y piensan que cuanto más hablan mejor, pero esta vez la tensión ha estallado a la media hora de comenzar el programa

Rafa Mora cortaba a Terelu Campos y ella se lo afeaba: "Voy a pedir irme yo", ha dicho Terelu; "no he hecho nada que te pueda molestar tanto", le respondía el musculado ex tronista de 'MYHYV'

En realidad, el 'cultivado' colaborador de biceps prietos en polo de manga corta cree ver un una doble intención en las palabras de su compañera y es que, hablando de la exclusiva de Irene Rosales sobre la enfermedad de Kiko Rivera, Rafa recordaba otros reportajes de Terelu Campos. La aludida, tras recordar que contó lo que le pasaba en directo en ‘Sálvame', se defendía.

Pero esta solo era una gota más en el colmado vaso de los reproches

ya que Rafa cree que la hija mayor de la Campos no le soporta. "Ni me has mirado a la cara en la reunión", le echaba en cara Rafa; "que se quede con el protagonismo, yo no le he echado ni cuenta", respondía Terelu, negando que no le haya saludado.

Además, la colaboradora dejaba muy claro lo que no soporta: "puedo con todo en mi vida menos con la mentira, con la mentira programada, me parece tremendo, yo no he dejado de saludar a Rafa".

El resto de colaboradores o bien defendían a Terelu o criticaban a Rafa, que para el caso es lo mismo, como sucedía con María Patiño, que ve una doble intención en su compañero: "estás provocando una situación artificial (...) vienes con la escopeta cargada"; pero Rafa negaba estar forzando: "estoy susceptible y no me ha saludado", ha respondido.

Rafa Mora, dando valor a lo comentado anteriormente del valor de las sillas, lanza un claro mensaje: "Hay muchos culos para pocas sillas"

Y, tras enfrentarse a casi todos, Rafa Mora creía ver en sus compañeros de 'Sálvame' cierto nerviosismo: "Al final somos todos muy válidos, pero hay muchos culos para pocas sillas y la gente se empieza a poner nerviosa".