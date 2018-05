Miguel Vilas, ex concursante de'GH 17': "Ahora me llamo Mari Carmen"

Miguel Vilas, el ex concursante de 'Gran Hermano 17', ha vuelto a la Redes Sociales pero de forma muy cambiada. Un cambio que parece podría ser definitivo y con el que Miguel dice que a partir de ahora se llama Mari Carmen.

A través de las 'Stories' de Instagram de Clara Toribio, hemos podido ver a Miguel Vilas diciéndole a su gran amiga que no le llame Miguel. "No me llames Miguel, me llamo Maricarmen a partir de ahora". Además, en ese 'storie', Miguel no quiere que Clara le grabe y ella no muestra su rostro.

La reaparición de Miguel en redes no pasó desapercibida pues lo hacía vestido de mujer y mandando un mensaje: "Aquí estoy, os he echado de menos". A través de su comentario el ex gran hermano afirmaba que había recibido mucho amor durante el tiempo que no había estado activo en RRSS y que su objetivo ahora era ser la mejor versión de sí mismo, recoge Exclusiva Digital.

Recordemos que Miguel Vilas cerró sus cuentas en las redes sociales el pasado mes de marzo al afirmar que había estado sufriendo acoso durante más de un año. Según contaba el acoso era de tal magnitud, que habían llegado a pintar insultos en la puerta de su casa.

"Hace más de un año estoy ocultando la realidad, quiero ser fuerte pero ya no puedo más. Hace 3 meses los insultos y amenazas aumentaron e hizo que cayese en una depresión contra la que estoy luchando. Tengo pánico a mostrar mi vida", contaba Miguel

Parece que este tiempo de parón le ha venido muy bien a Miguel, y a través de sus nuevas publicaciones podemos verle mucho más fuerte y con toda la seguridad y confianza que había perdido por culpa de los insultos y amenazas que recibía. Ahora, el ex concursante se atreve incluso con tutoriales de maquillaje que Miguel, de forma divertida, lo llama así: "Maquillaje muy natural para robarle el novio a tu mejor amiga".