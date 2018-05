Sofía Suescun confiesa que Hugo le pidió que le hiciera una paja

Melissa Vargas, la ultima eliminada de 'Supervivientes' antes de este jueves donde el expulsado por la audiencia fue Alberto Isla, había adelantado en 'Mujeres y hombres y viceversa' que había visto que entre Sofia Suescun y su ex novio Hugo Paz había habido "magreo" pero en la gala del reality de Telecinco de este jueves amplió ese avance informativo asegurando que vio como había tocamientos y la mano de Sofia introducirse en el pantalón de Hugo.

Una historia que era escuchada con atención por los concursantes desde la palapa en Honduras y todos los que se encontraban en el plató de Fuencarral.

Sofía confirmaba este hecho así:

"Gracias Melissa porque por lo menos ves las cosas como yo las veo. Es que Hugo, ese día, me dijiste que te hiciese una paja".

Mientras Hugo oía estas declaraciones, pedía respeto pero Sofía y Melissa se crecían y cargaban contra él diciendo que no paraba de provocar a la navarra: "Venga tío, si no parabas de decirme que si no me acordaba de cuando nos acostábamos juntos", decía una exaltada e irritante Sofía. "Es muy fácil dejarme a mí de malo. Esto que está pasando no es nada justo", respondía el concursante.

Mercedes, la madre de Hugo, que estaba en el plató pedía la palabra con Melissa: "Yo creo que tú te has dejado influenciar por Sofía porque ni la conoces a ella ni conoces a mi hijo". Sin embargo, la exconcursante se defendía: "Qué tendrá que ver eso con lo que yo vi en la isla".

Tras todo este alboroto Jorge Javier Vázquez pedía a Sofía que aclarase si finalmente había accedido a la petición sexual de Hugo; "No", dijo tajante.

Un tema que seguro traerá cola, si sirve la ironía