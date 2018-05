Terelu Campos no puede más con sus compañeros de 'Sálvame'

Continúan los roces y rencillas a diario en 'Sálvame'. Este viernes 11 de mayo los sesudos colaboradores del programa de las tardes de Telecinco que produce La Fábrica de la Tele, debatían sobre 'Supervivientes' y las andanzas de los concursantes en Honduras, según cuenta Exclusiva Digital.



Terelu Campos prefería no opinar sobre Raquel Mosquera ya, que dada su amistad con Rocío Carrasco y la gran enemistad que tienen la viuda de Pedro Carrasco y su hija, puede malinterpretarse lo que opine al respecto.



Como era de esperar el tema terminaba con polémica y, harta, y dando la impresión de que se victimizaba, Terelu Campos decía a sus compañeros de programa, que no amigos: "Creo que tengo una generosidad que algunos no tenéis, yo respeto cómo tú ves la vida y nunca respetáis cómo la veo yo".