El vestido de Amaia en Eurovisión ya lo lució Eugenia Martínez de Irujo hace un año

Todos pensábamos que el vestido que lució Amaia en su actuación junto a Alfred en Eurovisión era una creación específica para ella de la diseñadora Teresa Helbig, o al menos así parecía que se vendía, recogen en Exclusiva Digital.



Pero no, no era un vestido especialmente diseñado para la ganadora de la última edición de 'Operación Triunfo. En TVE han sido cutres y no han querido gastar en un diseño exclusivo para la navarra y ese vestido de tul azul y dorado ya lo llevó puesto Eugeniaa Martínez de Irujo hace un año cuando la vimos en agosto del 2017 posar en el photocall del Festival Starlite de Marbella.