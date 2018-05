Jorge Javier Vázquez llama "brujas" a Belén, Patiño y Gema y se monta la mundial

En el programa 'Sábado Deluxe' de este fin de semana volvían con el inagotable tema de Gustavo González y María Lapiedra.



Mientras hablaban la separación de Gustavo González, María Patiño daba a entender que estaba ocultando datos para proteger a otras personas. Algo que no sentaba nada bien al presentador, que se ha levantado y las ha llamado "brujas" delante de toda España. A partir de ahí se ha desatado una guerra de acusaciones que ha acabado con María Patiño llorando.



J.J Vázquez: "Entonces no digáis nada porque yo ahora me quedo aquí jodido. Claro es que dices, es que tal pero no lo voy a contar. ¡Hostia! ¿Qué coño pasa? Es que a partir de ahora no me sirve eso de 'tenemos información', porque a mí me deja totalmente descolocado y al espectador ni os cuento. Yo no entiendo nada. Yo veo aquí a cuatro brujas que están en contra continuamente de esta pareja. Eso es lo único que veo yo, porque si no me hacéis partícipe de todo lo que sabéis es que yo me quedo al margen, y veo aquí a cuatro amargadas. Os tendríais que ver la cara de verdad".



María Patiño: "¿Te lo puedo explicar? Ni voy a traicionar a mi amigo Gustavo, ni jamas voy a hablar de los hijos de mis compañeros. Y lo siento mucho, seré una bruja de por vida, te lo garantizo".



J.J. Vázquez: "Al decir no voy a traicionar, no voy a hablar de los hijos, ya lo has dicho. ¿No te das cuenta?. Si tu has dicho no voy a traicionar es que todos pensamos que Gustavo es un hijo de puta. No le pongáis en custionamiento, que le explote la bomba en la cara, pero no sembréis la duda porque es peor".



Belén Esteban: "Jorge, ¿Tú que te crees, que no tengo ganas? pero no lo hago porque la que tendría ahora mismo con Gustavo sería la mundial. Me entiendes? Tenemos mucha información pero prefiero quedar mal".



Gema López: "Aquí lo que se está siendo es muy cautos con personas que están fuera de aquí y no hay derecho a que las utilicemos".