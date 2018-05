Raquel Mosquera demandada por su socia: "Es una chanchullera, nos tiene engañados”

Ángela, quien fuera socia de Raquel Mosquera, ha denunciado a la peluquera que concursa en 'Supervivientes'



Ambas, a propuesta de Mosquera, decidieron abrir un centro de estética, uno de los sueños de Raquel. Ahora su ex socia le ha demandado y le pide más de 23.000€: "Me espero todo de ella, es una calculadora, lista y explotadora". Además, Ángela ha contado 'Socialité' que quería arreglar esto de forma amistosa, pero que no ha sido posible: "Se cree que es una estrella".

"Raquel Mosquera en total me debe más de 23.000 euros. Hemos montado un negocio juntas pero en la realidad este negocio lo he montado nada más que yo. En el momento que ella salió de la Clínica y me propuso un negocio para asociarnos juntas porque tenía todo muy bien estudiado porque justo el local que estaba vacío al lado de su peluquería, ahí es donde me metió con ella a abrir otro negocio, muy parecido al suyo que es un centro de estética. Mi papel fue trabajadora, levantar el negocio..."

dice a la reportera la socia de Raquel, según recoge el portal Exclusiva Digital.



Añadiendo que "Los 23.000 euros son el total, no solo la reforma. Es de todos los detalles, publicidad , anuncios, páginas web,...Todas esas cosas suman como veititres mil y algo"

Ángela también cuenta

"Me siento engañada y estafada. Cuando ella me echó del local fue en marzo del año pasado, desde marzo a octubre le he dado un margen para arreglar las cosas amistosamente. Ella nunca contestaba, su gestoría tampoco, sus abogados tampoco y en octubre presenté la demanda"



"Al principio todo fue maravilloso pero luego empezó a utilizarme como su empleada, y yo de empleada nada. Yo he puesto dinero, productos, clientas, mi trabajo, mi tiempo. Todo yo. Ella quería explotarme"

Sobre la manera de actuar de la viuda de Pedro Carrasco, su ex socia dice "Lo hace muy bien. Lo tiene estudiado. Está en su carácter. Inteligente, calculadora, lista, chanchullera. Nos tiene engañados. Se cree que es una estrella. Siempre dice. 'A mí el público me quiero mucho'"