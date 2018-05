Toñi Moreno compara a Sofía Suescun con Hitler y le cae la del pulpo

La impostada naturalidad que muestra Toñi Moreno le juega a veces malas pasadas. Las redes sociales se levantaron en armas y están dando 'la del pulpo' a la presentadora de 'Viva la vida' tras el desafortunado comentario que hacía este domingo comparando a Sofía Suescun, concursante de 'Supervivientes' con el mismísimo Adolf Hitler,.



El comentario de Toñi tenia lugar los colaboradores del programa debatían debate sobre ‘Supervivientes' y como no puede ser de otra forma sobre manera de actuar de Sofia Suescun



Hablaban de la buena sintonía que parece tener la ganadora de 'GH 16' con Raquel Mosquera, y alguien decía que solo era una estrategia de Suescun para tener más apoyo por parte de los espectadores, algo con lo que la presentadora no estaba de acuerdo, según recogen en Exclusiva Digital.



Toñi Moreno opinaba que el cariño de Suescun hacia Mosquera parece ser sincero y para defenderla y argumentar los sentimientos que la navarra puede tener hacía la peluquera, hacia una desafortunada comparación que ha irritado a las redes sociales: "Y si no, mira los nazis, que eran capaces de matar a los judíos, pero que luego se emocionaban con un gatito o una flor".



Toñi se daba cuenta enseguida que su comentario iba a traer polémica, y no tardaba en matizar que lo decía como ejemplo y que, por supuesto, no estaba comparando a la concursante con los nazis, algo que no convencía a los espectadores, que han hecho trending toppic el hashtag #Vivalavida101 con sus quejas.



La comparativa de Sofía con HITLER es lo más SUCIO que escuché por TV. Que la señora esa pida disculpas ¡¡¡¡YA!!!! #vivalavida101

- Larnital (@ratherrange92) 17:25 - 13 may. 2018

@tmorenomorales. Las comparaciones Hitler y gusano peludo..querida Toñi...por muy educada que lo digas bo te hace mejor que Sofia al contrario...eres peor..xq utilizas eso ..en un programa y contentar a una parte del público #Vivalavida101

"Eran capaces de matar a los judios pero se emocionaban con un gatito o una flor." ESTOY ALUCINANDO. #VivaLaVida101

- Pirata de Aitana (@PirataGH) 17:16 - 13 may. 2018