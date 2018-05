La comensal de 'First Dates' que pasa del amor tradicional: "Estoy cansada de la monogamia"

Julia es una estudiante de psicología de 18 años que ha ido a 'First Dates' con la idea de encontrar algo diferente. La joven demostró ser mucho más madura de su edad y sorprendió a Simón, su cita en el programa, por sus abiertas ideas liberales.



Cuando llevaban tan solo unos minutos sentados en la mesa, surgió el tema de las relaciones de pareja en el pasado. Ella afirmó que solo había tenido una, pero "no more", explicando a continuación que estaba harta del amor tradicional y políticamente correcto, recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital.

"Estoy un poco cansada de la monogamia, todo lo que la sociedad concibe como relación.. pues no me gusta. Que si los celos, que si esto tiene que ser así.."

añadiendo además que : "Las relaciones monógamas no tienen nada que ver con el amor".

"De alguna manera me corta las alas. Me parece un poco estúpido decir 'como quiero a esta persona, a ti ya no te quiero. Pues no, si quiero a esa persona no quiere decir que a ti ya no te pueda querer"

terminaba diciendo la joven que dejaba descolocado a su acompañante de cena