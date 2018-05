Ana Rosa Quintana dice NO a Belén Esteban

Ya queda menos para la celebración del fiestón que ha organizado Belén Esteban por su triunfo judicial frente a Toño Sanchis.

En una de sus discotecas fetiches de Madrid la colaboradora de 'Sálvame' ha invitado, según dice, a 220 personas con la las que se quiere rodear para conmemorar de forma festiva su victoria y dar las gracias a todos aquellos que han estado de su lado.

Entre los invitados 'VIP' que figuran en su extensa lista, además de la mayoría de sus compañeros de programa, se encuentran Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana. Pero la presentadora del programa de las mañanas de Telecinco tiene claro que no va a acudir al evento pro motivos muy concretos, recoge Exclusiva Digital.

Ana Rosa ha afirmado en directo que no está para trasnochar:

"Es por la noche. Y yo ya no puedo trasnochar, porque si no, al día siguiente, no puedo levantarme. Me levanto a las cinco de la mañana y de empalmada no voy a venir"