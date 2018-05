David Bustamante derrocha química en la pista de baile con Yana Olina

Había expectación por ver el estreno de 'Bailando con las estrellas', el nuevo programa de La 1 de TVE. Por un lado comprobar la habilidad de sus famosos concursantes en la pista de baile y por otro ver a David Bustamante con quien dice que es su nuevo amor Yana Olina, que es su pareja de baile en el concurso.

Aunque el cantante cántabro aún no se ha pronunciado oficialmente sobre su relación sentimental con la joven, lo cierto es que en el escenario ha habido muhca química, incluso física.



"Ella es muy dulce", le decía Bustamante a Rocío Muñoz, copresentadora del programa junto a Roberto Leal, tras terminar su actuación. "Quería agradeceros esta oportunidad porque aquí estoy en un medio amable y no en uno hostil en el que vivo día a día. Así que gracias por hacerme olvidar esos ratos", afirmaba el cantante, según publica Exclusiva Digital.



Sin duda David y Yana fueron los protagonistas del estreno de 'Bailando con las estrellas'. Ambos recibían la mayor puntuación por parte del jurado y hemos podido ver lo compenetrados que están mientras interpretaban un tango.

"Decidí participar en este programa porque necesitaba un reto. Aprender a bailar va a ser muy productivo a nivel profesional pero sobre todo a nivel personal. El único miedo que tengo es a fallar a mi compañera. Quiero emocionarme y quiero que la gente se emocione y en eso me va a ayudar mucho tener a la mejor bailarina, a mi compañera Yana. Intentaré ganar, pero sobre todo intentaré disfrutarlo. Hace mucho tiempo que no estoy de alumno y ahora tener una jefa como ella pues me pone un poco en vereda y me va a venir muy bien. Me mete mucha caña porque aunque yo sea muy trabajador pues a veces me disperso y me llama al orden. Vaya mala leche que tiene",