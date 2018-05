¿Por qué Sergio Carvajal no recibe la visita de su novia en ‘Supervivientes’?

Sergio Carvajal pasó un mal día este martes en 'Supervivientes'. Al concursante se le vio triste, abatido, hasta el punto de llorar. Tiene la sensación de estar solo en ‘Supervivientes', y no tener el respaldado de sus seres queridos. No llega a entender por qué él aún no ha recibido una sola visita ni una llamada de teléfono mientras que la mayoría de de sus compañeros sí la han tenido.



Pero en 'Supervivientes: Tierra de nadie, los espectadores y el propio influencer conocían a la vez la causa por la que no ha tenido lugar lo que el tanto espera y que ha impedido a su novia, viajar hasta Honduras.



Sergio Carvajal sale con Natalia García Timofeeva, de quien ha dicho que es la mujer con la que quiere casarse. dicho que desea casarse. De hecho, contó a sus compañeros que si le visitaba, le pediría matrimonio en la playa y ante la audiencia del programa, recoge Exclusiva Digital.



Jorge Javier Vázquez explicaba el motivo por el cual no ha recibido la visita de su chica, y no es porque la organización se haya olvidado de él o su novia no quiera viajar a verle. Resulta que la profesión de Natalia no se lo permite. Timofeeva es atleta profesional, pertenece al equipo olímpico de gimnasia rítmica, y actualmente vive y se entrena en un centro de alto rendimiento, donde las normas son muy rígidas y estrictas.

"Llevamos semanas intentando que Natalia venga, pero no le dan permiso", explicaba el presentador, "pero no pienses que pasa nada raro"

La joven vive centrada en su carrera deportiva y un viaje de estas características supondría un parón en su rutina de entrenamientos.



Finalmente, y ante la imposibilidad de que pueda tener un encuentro en persona con Natalia, el programa le ofreció una conversación telefónica con ella de dos minutos de duración. Seguro que en esta situación es el mejor regalo que puede recibir Sergio