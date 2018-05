Raquel Mosquera saca las uñas contra Logan: “¿Qué te crees aquí, el Capitán General? ¡Pues no!”

Raquel Mosquera es muy lista y sabe como actuar y proceder para ganarse la simpatía de la mayoría del público que ve 'Supervivientes'. Pero esa impostura, mostrando una imagen que parece la abuelita de 'Heidi', no se corresponde a la realidad, tal y como manifiestan personas que la conocen bien o han compartido negocios con ella, cuenta Exclusiva Digital.



La prueba de recompensa del pasado domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' provocaba una fuerte discusión entre Raquel y Logan. La peluquera quiso compartir su recompensa pese a que compañeros como Sergio o Logan habían dejado que ella y Sofía no cenaran durante muchos días, tras haber llegado antes a un acuerdo en cuanto a reparto de la coida conseguida.. Él dijo que mentía y ella saltó como un resorte recriminando al asturiano que no la dejara ir a por el tonel más lejano y que estaba segura de que, como ya había dicho, era por su edad y su físico; y además, le dejó a voz en grito que está harta de sus órdenes: "¿Qué te crees aquí, el Capitán General? ¡Pues no!".



Todo esto manifestando datos no reales en cuanto a días que no habían compartido con ella la comida conseguida por Logan y Sergio.