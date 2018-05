El ataque de cuernos de Alberto Isla por lo que ha hecho su novia Isa Pantoja

El quinto expulsado de 'Supervivientes', Alberto Isla, llegaba al plató del programa para reencontrarse con sus familiares y con su pareja Chabelita Pantoja.



El concursante entraba contento y con un envidiable bronceado y comentaba con Jorge Javier su paso por el concurso. Alberto afirmaba que lo peor han sido las peleas y que se llevaba como amigos a Isabel, Fernando y Mayte Zaldivar. También comentó al presentador que le hubiese gustado quedar quinto, como quedó su pareja Isa Pantoja en su edición.



Pero ese mundo casi idílico llegaba a su fin cuando le ponían unos vídeos de su novia Isa Pantoja disfrutando de la Feria de Abril y de la de Jerez, lo que hacía que se empezara a poner tenso y mostraba su malestar:

"No me hace gracia nada que tenga que ver con infidelidades porque yo respeto a mi pareja"

Poco después y más calmado, comentaba con buen criterio con la hija de Isabel Pantoja, que debían de hablar de todo esto en casa, lejos de un plató, cuenta Exclusiva Digital.



Pero todavía Telecinco le tenía preparadas más sorpresas desagradables dejaban atónito a Alberto y empezaba a enfurecerse por lo que estaba escuchando. Y es que Isa Pantoja, admitía que durmió en una habitación de hotel con un 'amigo' de su hermano o eso creía ella, porque luego confirmó que no lo era. Y claro, aunque Isa explicaba que durmieron él en el sofá y ella en la cama, Alberto explotaba: "¿Me has sido infiel?, Si vuelves con el padre de tu hijo lo que tienes que hacer es respetarlo".



Tras ver todo lo que le tenían preparado al final a Alberto solo le quedó decir a su novia: "¡Tú al Rocío no vas!".