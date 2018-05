El apasionado beso de tornillo entre Carlos Sobera e Yvonne Reyes

Yvonne Reyes acudía este viernes al plató de 'Volverte a ver'. La torbellino venezolana llegaba con una alegría desbordante a la vez que con mucha picardía.



La ex concursante de 'Gran Hermano VIP', preguntaba de sopetón a Carlos Sobera si seguía "estando casado", y el presentador aprovechaba la cercana presencia de la venezolana para cumplir uno de sus sueños: protagonizar un culebrón venezolano. Carlos e Ivonne se metían en el papel y se enzarzaban en una apasionada discusión que, como en toda buena telenovela que se precie, terminaba en un buen beso de tornillo rosca chapa con movimiento de pelo de la invitada incluido, recoge Excluisva Digital.



Después, Ivonne salía del plató para que el público conociera a quien tenía un mensaje para ella. Se trataba de Ralph, su antiguo maquillador, al que no veía desde hacía mucho tiempo.... y al que, desde luego, no iba a reconocer. Ralph había sido un gran amigo de la actriz y, en confianza, él le había dicho que se sentía una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre. Los dos llevaban dos años sin hablarse por algunos malentendidos causados por terceras personas, y cuál ha sido la sorpresa que se ha llevado Ivonne cuando ha visto que Ralph ya no era Ralph, como recoge la web de T5, sino que ahora es una bellísima mujer de larga melena negra. "¡Estás maravillosa, espectacular, Laura!", le decía Ivonne al verla en la pantalla y ambas se alegraban de su reencuentro.