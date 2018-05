María Patiño pincha en audiencia con la boda del príncipe Harry

La boda real del príncipe Harry con la ex actriz estadounidense Meghan Markle, hizo que algunas cadenas transmitieran la ceremonia desde Londres, emitiendo monográficos en los programas que tienen lugar a la hora en que se celebraba el principesco matrimonio.



Tal es el caso de La1 de TVE donde sus 'Amigas y conocidas', en un día no habitual para ellas, comentaron la boda, o el 'Socialité' de Telecinco que presenta María Patiño y 'Cazamariposas', o en Telemadrid 'De todo corazón' conducido por Sonía Ferrer. Hasta canales TDT de poca penetración. como es el caso de DKISS, emitieron un especial Boda Real Harry y Meghan Markle, segúbn recogen en Exclusiva Digital.



La conclusión, tras ver las audiencias que registraron estos programas, nos lleva a decir que los espectadores siempre eligen el Ente Público cuando se trata de grandes fastos o acontecimientos, y que María Patiño y su tropa se tiene que dedicar a lo que saben hacer mejor: el corazoneo 'Sálvame', que no es ni crónica de sociedad ni corazón, es la búsqueda del lado turbio y sucio de una información que esté relacionada más o menos con alguien conocido o conocida. Como diría Jesulín de Ubrique en dos palabras: Tele Basura.



A María Patiño se le ha olvidado hacer 'crónica de sociedad' de verdad, o quizá nunca la supo hacer. Lo que es evidente es que acostumbrados los espectadores a verla en los 'fregaos' de 'Salvame' y el tipo de información que se ofrece desde esos platós, es muy difícil que cuando pretenda dar noticias o informaciones serias, decentes y correctas, llegue al público.



El programa de La 1 anotó un gran 30% de share reuniendo a 2.157.000 personas delante del televisor, mientras que 'Socialité' de María Patiño, no llegaba a los dos dígitos consiguiendo solo un 9,6% de cuota de pantalla y poco más de 800.000 espectadores.