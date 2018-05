Continua el empalagoso tonteo ente Sandra Barneda y Nagore Robles

Ya hemos hablado en alguna ocasión del continuo y empalagoso 'tonteo' o 'roneo' que mantienen en plató Sandra Barneda y Nagore Robles, siempre que tienen oportunidad.



Como es público y todo el mundo conoce , la presentadora y la colaboradora ex concursante de 'Gran Hermano', son pareja, y no pierden ocasión cuando coinciden en un programa, de dedicarse miradas y comentarios, recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital.



En el programa de este domingo de 'Supervivientes: Conexión Honduras', que presenta Barneda, al dirigirse esta a Nagore comentando que llevaba un vestido muy "royal weding", por aquello de la boda real celebrada el sábado en Londres, Nagore le respondía: "Hoy vengo vestida de novia... ¿te gusto?".



Mas tarde, en otro momento del programa, se sentaba la presentadora al lado de Alejandro Albalá para hablar de su relación con Sofía Suescun. El colaborador afirmaba, entre otras cosas, que la superviviente es una persona que le enloquece, comentario que aprovechaba Sandra Barneda para decir "Que bonita palabra, me pone, y más si estoy al lado de Nagore"