Dulce, la niñera de Chabelita Pantoja, califica de "cobarde" a Mila Ximénez

Dulce, esa señora que visita los platós de Telecinco por haber sido la niñera de Chabelita Pantoja, razón por la cual también participó en una edición de ‘Supervivientes', acudía este lunes a ‘Sálvame' para ganarse unos eurillos hablando sobre el presunto estado de animo en el que se encontraba la hija de Isabel Pantoja tras la fuerte discusión que mantuvieron anoche en ‘Supervivientes: Conexión Honduras', Alberto Isla, su actual pareja, y Alejandro Albalá, su ex marido.

Dulce llegaba al plató del programa de las tardes de Telecinco con semblante de cierta preocupación, quizá siendo conocedora de lo que podía esperarla. La niñera que tuvo Chabelita en Cantora tenía que hacer frente a todas las dudas de los colaboradores en cuanto a la relación de Isa Pantoja y Alberto Isla y la supuesta deslealtad la joven.

"No te alteres para pedir el aplauso fácil del público, no te alteres y no grites"