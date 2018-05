Gustavo González asume que María Lapiedra le ha puesto los cuernos pero "no quiere verlo"

Cuando nos creíamos que el culebrón Gustavo González - María Lapiedra parecía que estaba dando síntomas de agotamiento, 'Sálvame' lo relanza como mejor sabe hacer, con cosas turbias del pasado y que con toda seguridad van a hacer daño o molestar al colaborador y la ex actriz porno.



Como suelen decir, el pasado siempre vuelve y más al plató de ´Sálvame'. En el año 2009, María Lapiedra tenía algo más que una buena amistad con Kiko Rivera, también se lo pasaba muy bien con Tony, este personaje que hemos visto recientemente en los platós de Telecinco para hablar de Chabelita Pantoja y crear una nueva polémica que dejara en mal lugar a Alberto Isla, según informa Exclusiva Digital.



‘Sálvame', como no podía ser de otra forma ya que tiene un departamento de investigación que para si lo quisiera el MI6 británico o la CIA estadounidense, tiene las imágenes de esa noche de diversión y refocilamiento entre la ex actriz porno y Tony, y obviamente a Gustavo González, actual pareja de María Lapiedra, no le gusta nada verla en compañía de otro hombre, como recoge la web de T5:

"Estando conmigo ella se ha casado y ha tenido otras relaciones, pero no me gusta verlo".

Ya se sabe eso de ojos que no ven corazón que no siente, pero es que a esta mujer la hemos visto todo, todos