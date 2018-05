Antonia Dell'Atte manda recadito con mucha mala leche a Ana Obregón

Este miércoles concluía la segunda edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en la que han participado Alba Carrillo, Antonia Dell'Atte, Oscar Martínez y Fortu. Cuatro entregas que se han caracterizado por los mensajes, pullitas o zascas que han enviado las féminas del programa a sus ex maridos y parejas de estos.



La 'última cena' tenía lugar en la casa de la italiana quien actúo como buena anfitriona haciendo la velada muy entretenida. En su fantástica vivienda, ubicada en uno de los mejores barrios de Madrid, Antonia recibía a sus tres invitados y compañeros de edición, quienes han trabado una gran amistad durante la grabación de los programas, se´gun cuentan nuestros amigos de Exclusiva Digital.



Pero como la que fuera modelo de Giorgio Armani no se calla ni debajo del agua, no tenía reparos en dar chispa a la velada enviando una ' a la ex de Alessandro Lequio: Ana Obregón.



Todo sucedía cuando Antonia contaba a sus invitados parte de la historia de su vida y su relación con la casa en la que iban a disfrutar de la cena:

"Yo he vivido en esta casa en la mejor época de mi vida. Volví a España en el año 98 y le quité el trabajo a la Obregón. Ella estaba enfadadísima porque hice '¡Qué apostamos!'"

Han transcurrido ya muchos años, pero el hecho de que entonces Antonia Dell'Atte recogiese el testigo de la mujer por la que Alessandro Lequio la abandonó fue todo un notición.

"No tengo ningún miedo a las comparaciones; serán inevitables en el sentido morboso. Ella lo ha hecho bien, pero mi trabajo será distinto"

dijo Antonia durante la rueda de prensa que tuvo lugar entonces al presentar la que sería la sexta temporada de 'Qué apostamos'.