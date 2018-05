Saray muestra su rencor hacía Romina con comentarios de tinte racista

Romina Malaspina llegaba este jueves al plató de 'Supervivientes' tras su expulsión la semana pasada por parte del público.

Romina era reciba por Jorge Javier Vázquez que le tenía preparado el vídeo del fuerte enfrentamiento que mantuvo la argentina con Saray Montoya, quien la estaba esperando con cara de pocos amigos desde los asientos de invitados, informa Exclusiva Digital.



El presentador le preguntaba a Romina que opinaba al respecto y esta contestaba



Romina: "Para mí ya es un tema pasado "



Saray a su vez contestaba así:

"Para mí no es un tema pasado, porque yo he pedido muchas veces perdón por lo que hice, fui expulsada, aunque no lo escucharas te pedí perdón, vale, ante toda España porque este es mi país y lo pedí ante toda España a una persona que me provocó. Una persona que ya lo tenía anticipado y ya sabía lo que iba a hacer. Me diste tres días pero te sobraron dos y medio, vale. Entonces lo más lógico es que yo te diga a ti discúlpame pero no me arrepiento, no eso no es así. En mi país si no te arrepientes no hay perdón ninguno"

Y Romina por su parte respondía: "Me parece que la que tendría que arrepentirse es la agresora y acá estoy enfrente tuyo. A mí no me pediste disculpas"



JJ Vázquez preguntaba a la argentina: "Romina, ¿Tú te arrepientes de provocar?"



Romina miraba al presentador y le decía:

"Sí, de provocar, sí obviamente. Yo se que las dos estuvimos mal, que cada una tuvo su parte de culpa, que yo busqué esa situación y que fue muy fuerte pero a ver, que no se mal interprete, cuando yo digo que no me arrepiento de nada lo digo de que estoy feliz con mi concurso, con las cosas que hice, con todo lo que digo. Haberme dejado la vida en cada prueba. A ver, de una situación así claramente que si me arrepiento. Como dije, soy una persona que no guarda rencor, para mi lo que pasa en 'Supervivientes' se queda dentro de la isla. No voy a estar resentida ni con rencor por cosas que pasaron adentro."

Saray: "Pero ¿sabes que pasa Romina? que para tí ..."



JJ Vázquez: "Saray perdona un momento, es que yo creo que tu postura ha quedado muy clara, la postura de Romina ha quedado muy clara, y a mi sinceramente convertir esto en un griterio de aplausos...no vais a ser amigas, no se va a solucionar...a mí debatir sobre eso es que me parece un asunto feo. A mi personalmente esto no me aporta nada. Deberéis hablar fuera..."