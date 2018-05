Albert Rivera encantado de ser entrevistado por....¡Tamara Gorro!

Sabemos que cuando un político está en campaña hace cualquier cosa para figurar y salir en los medios. En el caso de Albert Rivera, cuya aspiración es ser presidente del Gobierno de España lo antes posibles, su campaña es permanente desde hace años.

Hasta tal punto el lider de Ciudadanos se 'apunta a un bombardero' que no ha dudado en aceptar ser entrevistado por la ex tronista de 'MYHYV' Tamara Gorro para 'Un like para...by Tamara Gorro', el primer programa con el que se va a estrenar en BeMad la que ahora es Influencer, modelo y empresaria,segúnb informa Exclusiva Digital.

Este nuevo formato de entrevistas presentado por Tamara Gorro se estrenará el próximo viernes 1 de junio (20:30 horas) en emisión simultánea en Be Mad y en la plataforma de vídeos nativos digitales.

En 'Un like para... by Tamara Gorro', la ahora presentadora conversará cada semana con personalidades de lo más dispares para conocer una vertiente más personal y alejada de sus respectivas imágenes públicas. Con Albert Rivera charlará sobre asuntos muy alejados de la actualidad política, como por ejemplo su relación con las redes sociales o sobre un tema de especial relevancia e implicación para Tamara: la gestación subrogada. Una entrevista en la que, a juzgar por la cara que vemos a Rivera, el político estuvo encantado

Según informa la web de Telecinco

"Tamara Gorro se suma a la nómina de talents que han desembarcado este año en el canal de vídeos nativos digitales de Mediaset España, como las extronistas de 'Mujeres y Hombres y Vivecersa' María Hernández y Ruth Basauri; Oriana Marzoli, colaboradora de 'Supervivientes: Conexión Honduras' o Rubén Valle, exconcursante de 'Gran Hermano Revolution', entre otros"

Todos ellos, como habrán observado, de reconocido prestigio y trayectoria profesional como presentadores. Por eso aconsejamos que nadie estudie periodismo.