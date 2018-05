Coto Matamoros deja como una bayeta a María Teresa Campos

José Antonio Matamoros Hernández, más conocido por 'Coto Matamoros' llega a las librerías ajustando cuentas. Quien fuera polémico colaborador televisivo y también colaborador de los debates semanales de nuestros compañeros de Exclusiva Digital, llega de nuevo al público con 'Libro de Reclamaciones', donde da un repaso a su vida, de forma en la que muchos no salen bien parados.

Su libro además es un testimonio de alguien que ha sido capaz de dominar su voluntad de autodestrucción. Coto Matamoros nunca ha rehuido de la polémica y ahora tampoco lo hace, va en su personalidad.

De todas las personas de las que habla en su libro merece mención aparte, porque le dedica un capítulo entero y por lo que dice sobre ella, Maria Teresa Campos.

En la entrevista que le ha realizado CHIC, afirma que

"Lo que quiero reflejar en el capítulo que dedico a esta señora, es que la realidad no es la que aparece ante los espectadores. Conmigo fue una persona absolutamente desleal y fue el motivo por el que decidí olvidarme de la televisión. Es la persona que más me ha decepcionado en mi existencia. Dos meses antes de ponerme en la calle lloraba para que no me fuera a otro sitio a trabajar. Me comprometí a no abandonarla y me pagó dejándome sin trabajo."