Isabel Pantoja demanda a 'Las Mellis': “Nos pide medio millón de euros”

Raquel y Bibi, conocidas como 'Las Mellis', entraban en directo en el programa ‘Socialite' para contar que han recibido la demanda que les ha interpuesto Isabel Pantoja por la que que la tonadillera y examiga les pide una importante suma de dinero.

El dinero la cantante les pide como indemnización y reparación al daño que consideran le han realizado es, según cuentan las demandadas, de 250.000 euros cada una, recoge Exclusiva Digital.



Pero las ex concursantes de 'Supervivientes' no se amedrentaban y han atacado a todo el clan Pantoja, comentado que no le tienen miedo según recoge la web de T5.



Recordemos que Kiko Rivera también demandóen su momento a 'Las Mellis' pidiéndoles un total de 300.000 euros.