Jorge Javier explota en 'Sábado Deluxe': "No caigamos en tanto barro que ya bastante tiene esto"

Haciendo buena la hoja de ruta que se marca 'Sálvame' con los personajes o personajillos que saca a la palestra, este sábado en el 'Deluxe' tocaba hacer el polígrafo a un tal Tony, quien ha estado con Chabelita Pantoja.



Una de las preguntas que le hacían al invitado era si le parecía atractiva la hija de Isabel Pantoja y el joven contestaba que no. Entonces se abrían un pequeño debate con los colaboradores que no le gustaba nada al presentador, sobre si la hija de la tonadillera era guapa o no: "Este debate me parece asqueroso", decía Jorge Javier Vázquez, según recoge Exclusiva Digital.



Así sucedía la conversación:



La pregunta era "¿Te parece atractiva físicamente Chabelita Pantoja?" y el cuestionado respondía "NO" ,y la poligrafista Conchita afirmaba "Dice la verdad"



Tony ampliaba su respuesta:

"Físicamente, pero yo dije el otro día que no era una chica que la viera fea. A mi me gusto de ella que era una chica con la que me lo podía pasar bien como si fuera un amigo, no su fama"

Patiño: "Pues a mí me gusta más Chabelita que tú, de verdad. Eres un perfil de hombre que no me atraes"



Tony: "Que yo no he dicho que no me guste físicamente, a mí me parece atractiva. Poner los vídeos de la previa, dije no es tan fea como me dicen.."



JJ Vázquez: "A mi este debate me parece muy asqueroso...Me parece pringoso, da igual que no la llames fea pero me está empezando a cansar un poco esto. Ya que es tan tremendo el poli, vamos a intentar elevar entre todos el nivel, que no caigamos en tanto barro que ya bastante tiene esto"