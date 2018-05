De traca: Mila Ximénez reacciona siete días después de las graves acusaciones de Dulce

Hace una semana Dulce, la niñera de Chabelita Pantoja decía a la cara a Mila Ximénez en 'Sálvame': "Tú llegaste a la final porque te sacaban todas la noches, te volvías loca e insultabas a todo el mundo"



Una denuncia muy fuerte que, además de decirse en directo era vista por todos los espectadores del programa, incluso la propia web de Telecinco la publicaba, y la mayoría de medios digitales y en papel que informamos sobre televisión nos hacíamos eco de ello por lo fuerte que era en el caso de ser verdad.



Ahora, pasados justos siete días desde que se produjeron los hechos y sin que que en ningún momento se hubiera pronunciado Mila Ximenez al respecto, ponían esta tarde en la pantalla gigante del fondo del plató de 'Sálvame', una captura de una pequeña nota que había publicado una revista de los lunes en la que se hacía eco de las declaraciones de Dulce y la colaboradora de ‘Sálvame' saltaba como un resorte queriendo zanjar la polémica : "¡No he hecho tongo en mi vida! Dulce, estás demandada porque esto es difamar, injuriar y calumniar".



En el debate sobre la actual edición de 'Supervivientes' Paz Padilla sacaba el tema a la ex mujer de Manolo Santana y la conversación transcurría así según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital:



Mila: "Hablando de la isla y antes de que pasemos. Se va a liar pero se va a liar de las gordas, fíjate lo que te digo"



Paz Padilla: "Mira el pantallón Mila. ¿Qué sucede en el pantallón?" (En el videowall se ve una captura de una nota de una revista hablando sobre Mila y la declaración que hizo Dulce sobre ella hace una semana en 'Sálvame')



Mila: "Vale, a la revista esa que fíjate si sois tramposos que cuando yo salgo de Telecinco digo que raro que tanga yo cuatro personas de prensa a la puerta para hacerme una foto con una ramo de flores. Era para esto. Bien, digo desde aquí públicamente, yo le he enviado un mensaje a la productora. Con vuestra ayuda o sin vuestra ayuda esto lo voy a cortar ¡ ya!, porque creo que no me lo merezco. Nadie me ha echado una mano, Belén iba a decirlo este sábado, pero necesito urgentemente que alguien aclare esto. Yo no he hecho tongo en mi vida. Ni Twitter, ni Instagram, ni CallCenter como han hecho otros. Yo fui limpia y a mí una señora como esta, la niñera, no va a manchar la historia de televisión que he hecho con más limpieza, así que Dulce de todos los Santos ¡Estás demandada! Está demandada por infamia, por calumnia y por todo. Ahora ya si que te voy a ver en el juzgado"



Añadiendo "Y que diga la productora si yo he salido alguna noche de la isla. Y tu Sonia, representante de ella, no me vengas 'Es que ella no está bien'. No está bien pero para difamar mira..."



En definitiva, no llegamos a entender como con la disculpa de que una revista ha publicado una simple nota de lo que todo el mundo vio hace una semana, ahora Mila, a voz en grito, anuncia que demanda a Dulce, dejando entrever en su forma. de hablar que no parece tener mucha ayuda por parte de la productora del reality de supervivencia