Paolo Vasile convierte Telecinco en 'TeleSupervivientes'

Cuatro galas de 'Supervivientes' en horario prime time (Jueves, domingo, martes y miércoles) cinco emisiones de 'Sálvame' semanales por la tarde donde parte de su contenido es hablar de 'Supervivientes', cinco emisiones de 'El Programa de AR' semanales por la mañana donde hay una sección especial para hablar de 'Supervivientes', Un programa semanal en prime time (Sábado Deluxe) los sábados donde se habla de 'Supervivientes' y dos programas las tardes de los fines de semana (Viva la vida) donde también tratan 'Supervivientes'.



Por si todo esto no fuera suficiente, este lunes Telecinco emite un resumen especial a las 22:00 también de 'Supervivientes' para proteger y fortalecer la emisión del segundo capítulo de 'La Verdad', informa Exclusiva Digital.



Es por eso por lo que nos permitimos denominar a la cadena que pilota Paolo Vasile, Telesupervivientes. Nos resulta imposible calcular las horas de emisión semanales de reality, dado que no se puede cuantificar los tiempos que otros programas dedican a hablar de ello pero que son muchas horas y minutos, no nos cabe ninguna duda.



El éxito de esta edición del reality de supervivencia ha desbordado cualquier previsión que tuviera Mediaset sobre sus resultado, y de ahí la saturación de la parrilla de Telecinco.



Pero tenemos que recordar a los directivos de Telecinco que hay vida televisiva más allá de las andanzas de un grupo de personas conviviendo en una minúscula isla de Honduras y que la audiencia de hoy, al igual que la rentabilidad en los Fondos de Inversión, no es garantía de la de mañana.