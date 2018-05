Toñi Moreno y María Patiño, las 'Mariló Montero lowcost' de Telecinco

Desde que Mariló Montero dejara de presentar las mañanas de La1, se ha creado un vacío para todos aquellos que éramos fans incondicionales suyos por sus divertidas meteduras de pata, fallos, ocurrencias y comentarios jocosos.



No había semana en que la ex mujer de Carlos Herrera no nos diera un titular divertido. Dicho esto, en ningún momento la mermaremos un ápice de su gran profesionalidad para hacer directos que obviamente va pareja a su personalidad, y de ahí lo que comentamos al inicio de este pequeño artículo.



Desde que los responsables de RTVE dieran puerta a Mariló, nadie ha llegado a ocupar su puesto en cuanto a capacidad para meterse en charcos.



Buceando entre los presentadores y presentadoras de programas de las distintas cadenas de televisión, que puedan incurrir en este tipo de fallos y meteduras de pata, lo más cercano que hemos encontrado ha sido en Telecinco donde hay dos presentadoras que podían ocupar el puesto de Mariló, aunque nunca llegarían a ella en profesionalidad.



Nos referimos a Toñi Moreno, presentadora de 'Viva la vida' y a María Patiño, presentadora de 'Socialité' y colaboradora de 'Sálvame'.



Las dos ya causan estragos en las redes sociales por sus meteduras de pata y fallos, si bien Moreno es algo que arrastra desde que le dieron un programa en La1 de TVE, a Patiño le ha sobrevenido alcanzar su 'Principio de Peter' (cuando alguien alcanza su nivel máximo de incompetencia) en el programa que presenta en Telecinco los fines de semana en el que bien sea por nerviosismo, bien sea porque no lleva a la misma velocidad la cabeza con el habla, lo cierto es que no hay día que no cometa algún error.



Estamos hablando de dos presentadoras 'alevines' a las que quizá les venga algo grande el puesto y misión que les tienen encomendada, de ahí que no den más de si por mucho que lo intenten. No les vamos a negar que ponen voluntad y estamos convencidos que cuando terminan el programa se van encantadas de como lo han hecho, pero a veces es mejor ser cola de león que cabeza de ratón.