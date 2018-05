María Patiño no puede con las críticas y estalla en las redes sociales

Maria Patiño es una fuente inagotable de anécdotas, patinazos y algunas meteduras de pata en el programa 'Socialité' que presenta los fines de semana en Telecinco.

La presentadora y colaboradora de 'Sálvame' trata hacerlo lo mejor posible pero su falta de experiencia y tablas en las labores de presentadora, aunque lleva muchos años como tertuliana de programa del corazón, provoca, con la pasión con la que se entrega, que se le escape con frecuencia algún que otro comentario desafortunado o que se entiende mal.

El último de estos comentarios ha tenido como protagonista a Chiqui, la exconcursante de Gran Hermano, y el apelativo que le dirigió a su hija. Ahora, Patiño, que parece no asimilar que debe asumir las críticas que recibe ya que van implícitas en su sueldo y en la popularidad que ha adquirido, ha explotado en las redes sociales, informa Exclusiva Digital.

Twitter era un clamor tras la entrevista que hacía María Patiño a Chiqui en Socialité. La exconcursante se presentaba como amiga del maestro Joao y defendía al vidente especialista en leer culos y pezones. Terminada la conversación, Patiño mandaba un beso a la hija de Chiqui hija de una forma un tanto peculiar; "Un beso para la enana", pronunció la presentadora para sorpresa de los espectadores y tuiteros de la red. Rápidamente, aclaró que se refería en tono cariñosa a la hija de la colaboradora.

Pero la polémica ya había encendido su mecha y en cuestión de minutos el revuelo fue tal que Patiño tuvo que salir a dar explicaciones. "¡A los niños los llamo así!", escribía en su perfil de Twitter. "Madre mía, cuánto odio..."

A los niños los llamo asiiiii!!! Madre mia cuanto odio https://t.co/oiGmvpzjI3 — Maria patiño (@maria_patino) 27 de mayo de 2018

Por otro lado Chiqui quitaba importancia al comentario que lo había entendido perfectamente y mostraba su apoyo a la ex colaboradora de DEC. "No te preocupes, María, yo no me he sentido ofendida y sé que lo decías por mi hija".



"¡Gracias Chiqui!", respondía Patiño más aliviada. "Me importa tu opinión. Viva nuestros niños y viva la comprensión".