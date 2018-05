"A Terelu Campos la tenían miedo. Tenía muy mal carácter. No decía ni hola"

Es lo que conlleva dar una exclusiva a una revista y protagoniza su portada siendo colaboradora de 'Sálvame', que sabes que lo van a utilizar como contenido del programa y sacar toda la punta que se pueda.



Terelu Campos era objeto de las críticas del público y personas que coincidieron con ella cuando era presentadora de 'Con T de Tarde' en Telemadrid, según recoge el portal Exclusiva Digital.



Gema López, que trabajaba como redactora en el programa, explicaba que su compañera es "muy maniática" tanto en la vida personal, como en la profesional.

El debate se extendía al público, en su mayoría señoras de cierta edad que en su día asistieron también como público al programa que presentaba la hija de María Teresa Campos en Telemadird.



La conversación con ellas transcurría de la siguiente forma:



Kiko Hdez.: "Tú has visto a Terelu que tuviera una persona al lado que le encendiera el cigarro?"



Lydia Lozano: "Es que ella tenía una secretaria"



Kiko Hernandez: "No es que le hiciera así con el mechero, ¡qué le daba el cigarro encendido!. Lo han dicho esta mañana" "Lo han visto estas señoras"



Señora del público 1: "Yo en Telemadrid la he visto muchos días encender el cigarro y tener una chica allí con un cenicero y había una chica que se llamaba África que la tenía con un vaso con el café o lo que fuera. Íbamos muchos días como público. La tenían miedo. Tenía muy mal carácter. No decía ni hola"



Señora del público 2 (Carmen): "Bajaba por las escaleras y no decía ni buenas tardes ni nada de nada. Con una prepotencia..."



Señora del publico 3 (Lucia): "Hemos ido prácticamente a todos los programas de 'Con T de Tarde' y lo que están diciendo es cierto. Antes de dar a luz cuando la iban a hacer una entrevista ella corría, pero cuando no la tenían que llevar entre dos con su gran tripa, pero cuando la entrevistaban ya se cruzaba la pierna...



Paz Padilla: "O sea que cuando estaba en cámara cambiaba"



Señora del publico 3 (Lucia): "No quiero decir la palabra de como es porque lo mismo me perjudica pero es un poco prepotente, mandona, siempre tiene o tenía que llevar razón, ahora ya no. El equipo la tenía miedo, ya no respeto, era una sensación de manda ella y hay que hacer lo que diga ella. Era una diva, pero lo que os digo, porque entonces se podía, ahora ya no. A los colaboradores tampoco es que los tratara bien. Siempre era el yo mando. Era la sensación que yo percibía"



Kiko Hdez: "Pero ¿que opinaban de ella sus compañeros, las azafatas, colaboradores, sin que ella la escucharan? "



Señora del publico 3 (Lucia): "Hablaban muy poco porque la tenían miedo. Para mi junto con su madre son las personas más prepotentes que me he encontrado en televisión"