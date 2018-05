Jorge Javier Vázquez atiza ferózmente a Pablo Iglesias e Irene Montero por la compra del chalé

Jorge Javier Vázquez ha utilizado su púlpito de la revista Lecturas para escribir unas líneas cargando contra Pablo Iglesias e Irene Montero.



El omnipresente presentador de Telecinco ha reprochado a los de Podemos la compra de su polémico chalé, según recoge Exclusiva Digital.

"Durante mucho tiempo, Iglesias me ha hecho sentir muy mal porque la vida me iba bien. He sentido remordimientos por gastarme dinero en según qué cosas por culpa de sus incendiarios discursos. Y ahora va el tío y me sale con lo del chalé"