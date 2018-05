Jorge Javier Vázquez lee los pezones a Abraham y terminan besándose en la boca

Sin poner en duda la profesionalidad de Jorge Javier Vázquez como presentador, con una mente rápida que le posibilita improvisar sobre la marcha saliéndose de cualquier guión establecido, también debemos criticarle lo demasiado cargante que resulta su fijación por demostrar su condición sexual (que todo el mundo la conoce y no hace falta hacer de ella un estandarte) así como las continuas referencias, y salidas de tono, en todo lo que tiene connotaciones de índole sexual o puede relacionar con ello



Así este miércoles, justo después de ver un vídeo en el que el Maestro Joao (que nos da la impresión que tiene más cara que espalda al utilizar el culo y las tetas de las personas para hacer sus predicciones) leía los pezones a Sofía y Alejandro, Abraham -siguiendo seguro instrucciones de algun rsponsable del programa- se acercaba a Jorge Javier y le decía: "¡Quiero que me leas los pezones!", recoge Exclusiva Digital.



Jorge Javier Vázquez no perdía la oportunidad de su proximidad y le desabrochaba la camisa del ganador de 'Supervivientes'. Poco después después Abraham se acercaba al presentador y le plantaba un beso en la boca, según recoge la web de T5.