Francisco contesta a su hermano Juan Ramón y quienes han hablado mal de él: "Dios le perdonará"

Francisco era el último expulsado de 'Supervivientes' la semana pasada. Este jueves, el cantante valenciano llegaba al plató del programa de Telecinco donde era recibido con muchas muestras de cariño, sobre todo de su mujer Paca que le daba un interminable abrazo y le repetía una y otra vez "Te amo, te amo"



Pero estamos en 'Supervivientes' y ya sabemos que siempre hay una de cal y otra de arena, por lo que no todo no iba a ser felicidad. A Francisco le ponían un vídeo resumen un vídeo todo lo que se ha dicho y hablado de él en estos meses que ha estado en Honduras, incluyendo las salidas de tono de su hermano Juan Ramón y el veterano cantante contestaba a él y a los que han hablado mal, según recoge Exclusiva Digital.

"Esto es la consecuencia de cuando hay un éxito grande. Siempre salen enanos que se aprovechan de estas cosas. Me duele mucho que haya salido mi hermano; siempre está alerta de las circunstancias porque siempre ha ido al rebufo. Es mi hermano, no se lo voy a tener en cuenta, Dios lo perdonará pero lo demás ¿qué queréis que os diga?. Vivimos en un país de envidias. Mira voy a decir una cosa, lo que me preguntas, las personas que han dicho si vivo al borde de la ruina eso solamente nos interesa a mi mujer y a mí. Hemos pasado momentos difíciles, momentos muy buenos, pero no he pedido nada a nadie. Nadie puede decir que yo debo dinero a nadie"