Gustavo González ahora tiene miedo de que María Lapiedra se canse de él

Siguiendo con el ya largo y cansino culebrón de la relación que mantienen Gustavo González y María Lapiedra, que ya da muestras inequívocas de agotamiento y falta de interés por los espectadores que siguen 'Sálvame', Gustavo se prestaba a someterse a una sesión de terapia o 'coaching' como lo llaman ahora, por parte de Cristina Soria, a la sazón mujer de uno de los directores del programa de La Fabrica de la Tele.



En la sesión Gustavo hacía una valoración de varios aspectos de su vida y confesaba que se siente "aislado" en el programa, con la autoestima "muy baja" y la sensación muchas veces de que le gustaría "romper con todo y con todos".



Además, confesaba que en el terreno amoroso tiene miedo y se rompe al hablar de sus hijos, a quienes tiene pero no como le gustaría, recoge Exclusiva Digital.



Aunque económicamente no le está resultando nada mal su ya larga polémica relación, Gustavo González acusa cambios en casi todos los aspectos de su vida, algo que le pasa factura.



Gustavo parecía sincerarse con la coach diciendo que a nivel emocional se encuentra "muy bajo", que no es sincero con casi nadie y que tiene la autoestima muy tocada: "a veces me gustaría romper con todo y con todos".



En el terreno amoroso, Gustavo confiesa que teme que María se canse de su relación:

"muchas veces me siento no correspondido, tengo miedo de que, como me he convertido en un tipo triste y aburrido se harte de mí".

Pero cuando Gustavo se fractura emocionalmente es al hablar de sus hijos: "es difícil a ratos". Dice que les entiende, sabe que están "donde tienen que estar" pero necesita sentirles más cerca: