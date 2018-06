Kiko Hernández cuestiona a Carlota Corredera en 'Sálvame' y recibe un monumental zasca

No hay tarde en que 'Sálvame' se convierta en un ring verbal con acusaciones, zascas, broncas, etc. Se ha convertido en un sello de identidad del programa que produce La Fabrica de la Tele para Telecinco y como sigue manteniendo cuotas de audiencia altas a pesar de llevar ya más de 9 años en emisión, continúan con esa máxima de "si algo funciona, no lo toques"



La tarde de este viernes comenzaba ya complicada a raíz de toda la polémica surgida alrededor de Terelu Campos en dos frentes, por uno su hija y por otro su manera de actuar detrás de las cámaras cuando presentaban el programa 'Con T de Tarde' en Telemadrid.



Carlota Corredera informaba que la hija mayor de María Teresa Campos no estaba convocada al programa este día y Kiko Hernández insistía sobre si esta ausencia estaba o no programada, según recoge Exclusiva Digital.



Todo surgía porque Kiko iba a ofrecer nuevas informaciones sobre esta última polémica que se ha generado alrededor de Terelu.



A la presentadora no le gustaba tanta insistencia por parte del colaborador y cambiaba de tercio y contraatacaba preguntándole por qué iba vestido de gris cuando ella le había dicho que estaba más guapo con colores subidos.

"Porque es un color que me acompaña", respondía Kiko.



Según parece Carlota le habría dicho días antes que estaba muy guapo con colores más subidos y Kiko no le había hecho caso



Kiko no encontraba razón para no haberle hecho caso y Corredera contraatacaba. "Pues esa es la misma información que te puedo dar de por qué no ha venido Terelu". Mientras de fondo se escuchaba "¡Menudo zasca!"