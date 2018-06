La última frase de Belén Esteban que nos ha dejado sin palabras

Tras la visita de Jesulin de Ubrique el pasado viernes al programa 'La noche de Rober' en Antena 3, donde habló de sus inicios en el mundo del toreo, anunciando su vuelta a los ruedos para celebrar sus 30 años como diestro. "Nunca me he cortado la coleta"



El diestro también habló de su mujer María José Campanario a quien alabó su virtud para hablar idiomas y de quien dijo tiene dos carreras "Es una mujer muy preparada".



Relató también como es su día a día e incluso sobre los problemas de salud que viene arrastrando Campanario.



Pero a diferencia de la anterior entrevista que concedió a un programa de Telecinco, en esta ocasión no hizo ninguna referencia ni a Belén Esteban ni a su hija Andrea Janiero, según informa Exclusiva Digital



Obviamente era un contenido que tenían que aprovechar en Telecinco y así lo hicieron en 'Sábado Deluxe' poniendo a Belén Esteban un vídeo con algunas de las declaraciones que hizo el de Ubrique .



Tras acabar de emitir el vídeo sobre la intervención de Jesulin en Antena 3, las cámaras enfocaban a la de San Blas quien preguntaba a Jorge Javier Vázquez

"¿Tengo que contestar? No tengo nada que decir. Si por mi fuera diría mucho pero no puedo "

Preguntada por Belen Ro si sabia que Campanario hablaba cino idiomas la respuesta de Belén Esteban fue fulminante: "A mí me importa tres cojones"



Dirigiéndose de nuevo al presentador afirmó: "Jorge yo ya hablé y por la que más quiero no voy a hablar ni media. No es no. No tengo nada que decir, me muerdo la lengua y me sale sangre, pero me callo"

Pues menos mal que le sale sangre, quizá quiso decir "Me tengo que morder la lengua". Bueno, las cosas de la Esteban