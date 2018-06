Víctor Sandoval "odiaba profundamente" a Terelu Campos cuando trabajaba con ella en Telemadrid

Este sábado asistía Carmen Borrego como invitada al 'Deluxe' para hablar sobre como se encuentra su hermana Terelu y otros temas familiares.



Víctor Sandoval, que coincidió con Terelu Campos en Telemadrid en la época a la que ahora todos apuntan como un periodo de gran ego, altivez y soberbia por parte de la colaboradora de 'Sálvame', era muy crítico con ella y reconocía en 'Sábado Deluxe' que llegó a "odiar profundamente" a Terelu, según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital.



En un momento dado, Carmen Borrego perdía la paciencia con el colaborador y que fuera presentador en su día en Telemadrid del programa 'Mamma Mia', y no podía evitar responder de esta manera a una pregunta: que hacía Sandoval: "Gilipolleces no voy a contestar".



Pero Carmen no se ha quedado sola defendiendo a su hermana mayor, ya que María Patiño también se sumaba a su defensa dando la cara por Terelu y se enfrentado a Víctor, quien por cierto no parece que le caiga nada bien a la presentadora de 'Socialité'.