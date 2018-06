Belén Esteban nos enseña sus conocimientos de Historia

Los casi veinte años que lleva Belén Esteban apareciendo en televisión, si no se han equivocado en el cálculo nuestros compañeros de Exclusiva Digital, han servido a la madre de Andrea Janeiro para que prácticamente no haya español que no la conozca, a la vez que le han valido para granjearse numerosos apelativos, desde ‘La princesa del pueblo' hasta ‘la mentirosa del pueblo' durante su paso por ‘GH VIP'



Pero sin duda lo que más ha impactado son sus frases y su nivel cultural. Ya lo dice el refrán que "uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras" y obviamente si contáramos las palabras que ha dicho la colaboradora de ‘Sálvame' nos faltarían números.



Frases como "Me gustó Atenas pero estaba antigua" o "La Edad Media es hasta que los seres humanos hacen la escritura" son algunas de las que salen en este vídeo en el que hemos intentado hacer un diminuto resumen de algunas de sus ‘clases de historia', como lo hemos titulado y otros ‘palabros' que ha soltado por su boquita y que harían que se rompieran los sillones de la Real Academia de la Lengua.