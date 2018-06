Francisco dispuesto a ajustar cuentas tras su regreso de Honduras

Francisco ha vuelto de su estancia en Honduras con ganas de ajustar cuentas con casi todos los que han sido sus compañeros de concurso. En su entrevista con Sandra Barneda este domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras', el cantante valenciano, según recoge Exclusiva Digital, ha expresado que se ha sentido muy atacado en el concurso.

"Mas que la imagen por mi trabajo me preocupaba mucho como me podían dejar como persona, como podían manipular muchos momentos que estaban mintiendo, que estaban fabricando una imagen sobre mí que no es la real. Yo me tengo por una persona honesta, sincera, transparente, que digo las cosas a la cara y si hay algo que yo he dicho a espaldas de alguien que me lo pongan. Desafío a que me lo pongan"



"Yo estoy encantado de haber ido a este concurso, en primer lugar por la aventura, y lo más difícil para mi ha sido tener que esquivar muchos golpes. Yo era el saco de todos los golpes de todos los compañeros. Me han dado por todas las partes".

Barneda: "Partimos de la base de que nadie es un santo. ¿Estamos de acuerdo con ello?"

Francisco: "Yo tengo mis defectos también"



Barneda: "Par mi has hecho un muy buen concurso pero te diré que has sido como una montaña rusa. Hemos visto una primera parte a un Francisco muy distinto a la última parte"



Francisco: "Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Noooo. Entonces sería muy falso. Tenía más energía, eso sí. Yo he perdido más kilos que nadie. Yo he pasado más hambre que nadie y no me he quejado nunca"



Barneda: "Pero tú eres también una persona que tienes mucho carácter..."



Francisco: "Ojo, no confundamos el carácter y el temperamento como lo puede tener un artista, cualquier persona, como lo tuvo Lola Flores, y eso no quier decir que seas malo, todo lo contrario. Que tengo un carácter, claro pero es bueno, es positivo no es negativo"



Barneda: "Se te ha dicho por ejemplo que con el tema 'de la mujer' , de las mujeres en general has tenido a veces algunos comentarios..."



Francisco: "¿Yoooo? Que lo pongan, ¿Malos, negativos?. Mira yo admiro a la mujer, me gusta . Mira lo qu eme parece peor que pueden hacer con una persona es tirar la piedra y esconder la mano. Si tu dices algo, ten cojones y dilo. Ahora, ¿A quien yo le he dicho algo sobre la mujer? "



Barneda: "¿Algunos de los presentes..? sobre todo me gustaría tanto Melissa como Romina"



Melissa: "Yo si es verdad Sandra que he escuchado de gente, de compañeros nuestros que nos han contado que Francisco tenía una cara delante de cámara y otra detrás. Yo personalmente no le he escuchado?



Francisco: "¿Has escuchado?"



Romina: "Yo comentario de la mujer no escuché nada de Francisco , pero lo que si había comentarios de otro tipo, por ejemplo cuando me propusiste hacer un pacto a nivel de juego fuera de cámara, pero de la mujer no escuché nada"



Francisco: "Yo voy a exigir a esa persona, quien sea, Maria Lapiedra o quien sea, que lo exponga, porque no tengo ningún miedo porque no he dicho nada y mucho menos sobre la mujer, que es para quien canto y he respetado toda mi vida. Mucho cuidado que se puede hacer mucho daño. A mí me han llamado machista, me han llamado de todo y he tenido que aguantar. Te llaman asesino, te llaman psicópata, si ha faltado solo que me metan en la cárcel. ¡Ya está bien!"